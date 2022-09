The Callisto Protocol: l'horror promette una grafica fotorealistica senza precedenti

Oltre ad avere un tasso di violenza più elevato di Dead Space, The Callisto Protocol promette di proporre ai giocatori una grafica fotorealistica senza precedenti nel mondo del gaming. Sono gli stessi sviluppatori di Striking Distance Studios ad essere certi delle potenzialità tecnologiche del nuovo horror Sci-Fi.

Tra le prorità del team di sviluppo nella realizzazione di questo ambizioso horror, c'è stata sicuramente la realizzazione tecnica e la credibilità dei personaggi che dovranno loro malgrado affrontare le mostruosità che si celano nel nuovo titolo firmato Glen Schofield.

"I nostri sono i personaggi più realistici che vedrete in un gioco", dichiara Mark James, chief technical officer dello studio. "Tanto che quando abbiamo mostrato per la prima volta il nostro gioco, tutti pensavano che fosse pre-renderizzato. Noi dicevamo: 'No, è così che appare il nostro personaggio. Ecco come appare Josh [Duhamel, l'attore che interpreta il protagonista del gioco]. Abbiamo una scansione completa, anche i riflessi ray-tracing per i bulbi oculari. Quindi, se guardi negli occhi [del personaggio] nel nostro gioco, puoi vedere la loro ottica riflessa. È un dettaglio davvero minuscolo, ma sono quelli che in realtà sono molto importanti per il nostro gioco".

Il fotorealismo sarà fondamentale per la componente orrorifica di The Callisto Protocol, dal momento che ogni nemico nel gioco sarà un grottesco essere umano mutato: "Potrete vedere un volto nei nostri nemici. Potrete notare che sono disgiunti, mutati in un modo che risulti naturale. Vogliamo basare tutte le nostre mutazioni e il nostro orrore corporeo attorno a questa realtà radicata: cosa accadrebbe se un braccio crescesse il doppio o si aprisse un petto? I nostri nemici non sono i non morti, non sono alieni, sono umani mutati. Quindi vogliamo mostrarne la provenienza, sono ancora riconoscibili come essere umani. Sono i tuoi compagni di prigionia e le tue guardie".

In attesa del debutto fissato al 2 dicembre 2022, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Callisto Protocol per ulteriori dettagli sul promettente horror game.