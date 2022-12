The Callisto Protocol: horror allo stato puro, è davvero bello come Dead Space?

C'era grande attesa e curiosità nei confronti di The Callisto Protocol: con Glen Schofield, autore di Dead Space, al timone del progetto, era lecito attendersi un survival horror di elevato prestigio che si rivelasse ancora più brutale, violento e raccapricciante evolvendo il concept dell'iconico gioco prodotto da Electronic Arts.

L'opera di Striking Distance Studios si può dunque considerare il vero erede di Dead Space? Nella nostra recensione di The Callisto Protocol e relativa videorecensione che trovate in cima a questa notizia, emerge che l'avventura con protagonista Jacob, pur prendendo spunto dal capolavoro di EA su più aspetti, non riesce sempre a replicarne la freschezza e le idee vincenti. The Callisto Protocol mostra infatti una progressione non sempre stimolante e una difficoltà non sempre bilanciata a dovere nel corso della partita, ma in particolare non riesce a replicare lo stesso livello di tensione ludica e narrativa che caratterizzò l'originale Dead Space. Per questo motivo, il nuovo survival horror di Schofield non riesce ad esprimere completamente il suo potenziale.

Nonostante ciò, The Callisto Protocol resta ugualmente un "buona la prima" per Striking Distance Studios: il titolo funziona in termini di gameplay, gli scontri con le varie mostruosità concepite dagli autori regalano la giusta dose di adrenalina ed il comparto tecnico su console si dimostra di altissimo livello, segno di come l'opera abbia tanto di buono da offrire a tutti gli amanti del genere.

Situazione opposta, tuttavia, per la versione PC, con The Callisto Protocol bombardato di recensioni negative su Steam per i gravi problemi tecnici. Resta ora da vedere come gli sviluppatori intenderanno muoversi per trovare una soluzione a tutti i grossi inconvenienti segnalati dagli utenti.