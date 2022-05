The Callisto Protocol: l'horror Sci-Fi sulla cover di Game Informer, nuove immagini

Dopo il piccolo assaggio fornito da Glen Schofield e gli sviluppatori di Striking Distance, The Callisto Protocol diventa il grande protagonista della nuova cover di Game Informer. La testata statunitense si prepara così a snocciolare tutta una serie di nuove informazioni sull'horror Sci-Fi curato dal papà di Dead Space.

Dopo aver lasciato Activision, Sledgehammer Games e il franchise di Call of Duty qualche anno fa, Schofield ha deciso di dedicarsi a qualcosa di nuovo voleva fare qualcosa di nuovo, ad un progetto senza compromessi. Il risultato è Striking Distance, un nuovo studio di sviluppo fondato da Schofield insieme a diversi veterani del settore con cui ha lavorato nel corso della sua carriera. Sebbene il lavoro più recente di Schofield sia sulla serie Call of Duty, è meglio conosciuto per aver dato i natali ad un altro amato franchise: Dead Space.

Con il primo gioco di Striking Distance Studios, il team sfrutta la competenza e l'esperienza del team di Schofield. I paragoni con Dead Space sono inevitabili, ma gli sviluppatori invitano a non commettere errori di valutazione: The Callisto Protocol è una bestia completamente diversa.

Game Informer ha potuto vestire in esclusiva i panni di Jacob Lee, il protagonista del gioco che cerca di sopravvivere alle macabre minacce dell'horror Sci-Fi. Gli sviluppatori di Striking Distance hanno inoltre svelato di più sulla propria carriera nel mondo videoludico e sugli obiettivi che il team si pone con questo ambizioso progetto. Tutte le novità saranno diffuse nel corso dei prossimi giorni, ma intanto potete gustarvi le nuove immagini condivise dalla testata.