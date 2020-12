The Callisto Protocol e l'importanza dei giochi singleplayer: ne parla Striking Distance

Dopo aver discusso dei rimandi di The Callisto Protocol a PUBG e Dead Space, Steve Papoutsis di Striking Distance illustra la visione del team creato e diretto da Glen Schofield sull'importanza e sul valore dei videogiochi singleplayer.

In un'intervista concessa a VG247.com, l'ex General Manager di Visceral Games e attuale Chief Development Officer di Striking Distance spiega che "ho letto molti articoli sull'argomento, ma dal mio punto di vista ci sarà sempre un posto per i videogiochi singleplayer o che, comunque, poggiano le proprie basi sulla narrazione. Una delle migliori forme per farlo è nel tipo di esperienza per giocatore singolo che puoi avere, per questo direi che sebbene ci sia una propensione a creare molte meravigliose tipologie di videogiochi multiplayer, in futuro ci sarà sempre un posto per i titoli incentrati sulla storia".

Sempre in merito alla "sfida" tra giochi singleplayer e multiplayer, Papoutsis sottolina come "tutto ciò risale alla genesi dei giochi votati alla narrazione, è un genere di esperienze che è in circolazione da tanto tempo e penso che lo sarà ancora a lungo. Nutro davvero molta fiducia in questo perchè mi piace giocare a titoli che mi permettono di vivere grandi storie".

Il più recente esponente di questo particolare genere di esperienze videoludiche, The Last of Us Parte 2, ha fatto incetta di premi e conquistato il GOTY ai Game Awards 2020, ottenendo oltretutto un grande successo in termini di vendite. Quanto al prossimo horror del papà di Dead Space, il suo lancio è atteso nel 2022: sulle nostre pagine trovate lo speciale su The Callisto Protocol.