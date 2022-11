The Callisto Protocol: Jacob contro gli orrori di Black Iron nel nuovo trailer live action

Ad una settimana esatta dal debutto di The Callisto Protocol, il team di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer con attori in carne ed ossa che ci porta nella spaventosa prigione di Black Iron.

Lo spot TV è appena stato caricato sul canale YouTube ufficiale di Striking Distance Studios, il team di sviluppo capitanato da Glen Schofield e sotto l'ala del publisher orientale Krafton. Nel corso del filmato, in cui Jacob è interpretato dal suo doppiatore Josh Duhamel, possiamo vedere il protagonista alle prese con le brutali creature che si aggirano per il pianeta e con quello che resta dei suoi ormai ex 'colleghi'.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 2 dicembre 2022 e sarà disponibile sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Proprio nelle ultime ore sono inoltre stati svelati nel dettaglio i contenuti del Season Pass di The Callisto Protocol, il quale introdurrà un'espansione della storia, due modalità extra, elementi cosmetici e numerose animazioni di morte e uccisione.

