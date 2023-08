The Callisto Protocol: licenziamenti per il team di Striking Distance

Dopo il lancio del DLC Final Transmission, sembra che Striking Distance abbia di recente perso alcuni pezzi. Diversi sviluppatori della software house autrice di The Callisto Protocol hanno reso pubblico tramite i propri profili LinkedIn di aver perso il loro precedente ruolo e di essere in cerca di un nuovo impiego.

La notizia è stata riportata in primis dall'utente Twitter Taleboules, mentre la redazione di VGC ha identificato almeno sei membri del personale dei team di progettazione e produzione che hanno annunciato la loro dipartita. Tra questi troviamo l'associate producer Nora Falcon, il production coordinator Sebastian Marlow, il senior environment artist Matthew Smith, il VFX artist Matt Christopherson, l'associate level designer Thomas Catalano e il level designer assistant Justin Fields.

"Oggi è il mio ultimo giorno presso Striking Distance Studios", la testimonianza di Sebastian Marlow su LinkedIn. "È stato un vero piacere lavorare qui e sono così orgoglioso del lavoro che tutti hanno fatto per pubblicare The Callisto Protocol e tutti i DLC". "Sono stato colpito dai licenziamenti di Striking Distance Studios oggi e sto cercando una nuova opportunità come Senior Environment Artist/World Builder", ha detto invece Matthew Smith. "Lavoro nei giochi da oltre 10 anni e ho lavorato a progetti di titoli sia lineari che open-world".

La notizia non ha lasciato indifferenti gli ex dipendenti di Striking Distance, incluso Patrick Bostwick, che era a capo dell'acquisizione di talenti presso lo studio quando è stato formato nel 2019. "Sono davvero dispiaciuto di vedere i licenziamenti presso Striking Distance Studios", ha scritto Bostwick su LinkedIn. "Ci sono voluti molti anni per riunire talenti così straordinari. Senza dubbio questo gruppo di persone è tra i più talentuosi del settore. Se c'è qualcosa che posso fare per aiutare qualcuno di voi, non abbiate remore. Se voi e il vostro team avete bisogno di persone di qualità AAA, il meglio che potete trovare vi sta aspettando".

Vi ricordiamo che potete provare gratis The Callisto Protocol per un'ora con PlayStation Plus Premium.