The Callisto Protocol: mostri dallo spazio nelle nuove immagini

Oltre alle importanti indicazioni sulla durata di The Callisto Protocol, nei giorni scorsi il team social di Striking Distance ha pubblicato diverse immagini in-engine sulle ambientazioni e sulle spaventose creature dell'horror sci-fi in arrivo a dicembre su PC e console PlayStation e Xbox.

Dando un'occhiata agli ultimi scatti condivisi dalla software house diretta da Glen Schofield, il papà di Dead Space, è davvero impossibile non apprezzare il lavoro che gli autori di Striking Distance stanno svolgendo nel realizzare i modelli poligonali dei mutanti che infesteranno la prigione spaziale di Black Iron.

Come sottolineato in questi mesi dallo stesso Schofield, The Callisto Protocol sarà più violento di Dead Space proprio in ragione dell'impegno profuso dal suo team nel ricreare in maniera realistica un'anatomia umana 'brutalizzata' da deformità tanto marcate. Ma non solo.

Per il Chief Creative Officer Chris Stone, l'orrore ingame di The Callisto Protocol si rifarà a vere scene gore: oltre alle immancabili maratone di film splatter horror come Event Horizon e The Thing, l'esponente di Striking Distance ha affermato che i membri del suo team hanno tratto ispirazione da "molti esempi di horror e gore nella vita reale. Sebbene questo genere di materiali fosse stato decisamente meno 'divertente' da ricercare, ci ha aiutato a creare alcune delle esperienze più memorabili e preziose del nostro gioco".

Prima di lasciarvi alle ultime immagini (le trovate nella galleria in calce alla notizia), vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.