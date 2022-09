The Callisto Protocol: il lato nextgen dell'orrore nel nuovo video gameplay

Con Glen Schofield impegnato a descrivere The Callisto Protocol come un gioco difficile, il team di Striking Distance ci rituffa nelle atmosfere opprimenti della prigione spaziale di Black Iron per mostrarci un nuovo, spaventoso video gameplay tratto dalla versione per PC e console di ultima generazione.

La nuova sequenza ingame confezionata dagli sviluppatori al seguito del papà di Dead Space ritrae il protagonista Jacob Lee alle prese con le tante creature deformi che proveranno a straziare le sue carni.

Sempre grazie al nuovo trailer di gameplay possiamo ammirare alcune delle trappole mortali che imperleranno lo scenario di Black Iron, ciascuna delle quali "regalerà" al nostro alter-ego una fine a dir poco violenta. Starà ai giocatori, quindi, capire fino a dove spingersi nell'esplorazione degli angusti corridoi di questa prigione spaziale popolata da mostri, cyborg impazziti e un'infinità di diavolerie tecnologiche.

Il lancio di The Callisto Protocol è previsto per il 2 dicembre di quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su PlayStation 4 e Xbox One. Se volete saperne di più su questa ambiziosa esperienza sci-fi a tinte splatter, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sui segreti di The Callisto Protocol, l'horror erede di Dead Space.