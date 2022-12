The Callisto Protocol non soddisfa le aspettative e le azioni di Krafton scendono dell'8%

Come risaputo, il 2 dicembre 2022 ha segnato l'approdo di The Callisto Protocol su tutte le principali piattaforme. Si parla parecchio della nuova produzione ideata dai ragazzi di Striking Distance Studios capitanati dal papà di Dead Space Glen Schofield, anche se sembrerebbe che non siano state soddisfatte le aspettative del pubblico. Perché?

Il tutto si evincerebbe dalle immediate ripercussioni che le azioni di Krafton hanno subito nelle ultime ore. Il publisher, il cui nome compare anche dietro a popolarissime esperienze videoludiche dal calibro di Player Unknown Battle Grounds ed il recentissimo The Callisto Protocol, ha visto una perdita non indifferente di valore di mercato delle proprie azioni. Il tutto, però, sembrerebbe trovare la propria spiegazione nella percezione non proprio entusiasta dell'utenza nei confronti di questo nuovo Sci-Fi Horror in terza persona.

Infatti, dai primi pareri emersi in rete sembrerebbe che The Callisto Protocol abbia disatteso le aspettative. Come raccontatovi nella nostra recensione di The Callisto Protocol, la grande messa in scena visiva del prodotto non riesce a far emergere il reale potenziale di questa nuova esperienza dalle qualità in parte latenti. Ciò significa, dunque, che il futuro del progetto potrebbe essere messo anche in discussione, alla luce dell'iniziale desiderio di rendere lo stesso The Callisto Protocol un potenziale franchise.

D'altronde, il metascore di The Callisto Protocol era inferiore al punteggio di 80/100 al momento della chiusura dell'embargo sulle recensioni del gioco, il che esaspera il di per sé negativo calo delle azioni di Krafton dell'8%. Inoltre, la versione di Steam del prodotto è attualmente oggetto di diverse recensioni negative, a causa delle ottimizzazioni non certosine e non in grado di far girare The Callisto Protocol con ottime performance in alcune configurazioni degli utenti. Attualmente, proprio a proposito di quest'ultima versione, solo una piccolissima parte dei feedback degli utenti è positivo - il 35% -, a cui si sommano dei problemi di doppiaggio nella localizzazione italiana.

Al momento, il calo delle azioni di Krafton ammonta ad un totale dell'8.41% rispetto al valore di qualche giorno fa, passando da un costo per azione di circa 180 dollari a 152 dollari. Ciò nonostante, il ricorso ad alcune patch correttive per le performance del gioco e l'ottimizzazione di altri aspetti negativi della produzione.