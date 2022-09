The Callisto Protocol, novità in arrivo domani: ancora un teaser per l'horror Sci-Fi

Esattamente come lasciava presagire il misterioso teaser diffuso da Striking Distance nei giorni scorsi, sono in arrivo succose novità riguardanti The Callisto Protocol, il nuovo promettente horror fantascientifico da molti visto come l'erede spirituale di Dead Space.

Sul profilo Twitter del gioco è apparso un nuovo post che non lascia più spazio a dubbi: nella giornata di domani, giovedì 29 settembre alle ore 19:00 italiane, è in arrivo un nuovo annuncio legato a The Callisto Protocol. Non è ancora chiaro quali saranno i contenuti mostrato, con gli sviluppatori che si limitano a ricordarci che "Non tutto è come sembra nella Prigione di Black Iron".

Molti si aspettano l'arrivo di un nuovo trailer o di un video gameplay che ci permetta di addentrarci nuovamente tra i claustrofobici corridoi dell'ambientazione Sci-Fi in cui ci muoveremo. Tuttavia, considerando con quanta insistenza Striking Distance stia creando attesa attorno all'annuncio, potrebbe anche trattarsi di qualcosa di più peculiare. Per scoprire il nuovo asso nella manica degli sviluppatori e di Glen Schofield (originale autore di Dead Space), non ci resta che attendere ancora qualche ora.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal 2 dicembre su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The Callisto Protocol.