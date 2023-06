The Callisto Protocol: nuove immagini e tanti dettagli sul DLC Final Transmission

Dopo aver annunciato Final Transmission, l'espansione di The Callisto Protocol, Krafton e il team Striking Distance condividono delle immagini e tante informazioni inedite sulla prossima esperienza a tinte splatter horror da vivere in compagnia del nostro intrepido alter-ego.

Il nuovo DLC narrativo di The Callisto Protocol andrà a riallacciarsi agli eventi finali della campagna principale per ampliarne i contenuti. Il virus che ha scatenato il caos nel carcere spaziale di Black Iron rischia di diffondersi anche all'esterno: starà quindi a noi evitare che ciò accada, ma per farlo dovremo recuperare i dati di Mahler e trasmetterli fuori dal sistema gioviano per informare la Terra del pericolo imminente.

Come facilmente prevedibile, l'impresa non sarà delle più semplici poiché dovremo attraversare nuovi corridoi infestati da mostri e abomini d'ogni sorta: la sopravvivenza passerà quindi per la scelta delle armi e degli strumenti più adatti, da qui l'introduzione di un nuovo equipaggiamento come il Kinetic Hammer.

Impugnando questo devastante martello, i giocatori potranno sferrare colpi devastanti e, premendo il pulsante di attacco, attivare una mossa secondaria per sfruttare appieno il peso e la potenza di quest'arma. Gli attacchi ad area utilizzabili con il Kinetic Hammer saranno particolarmente utili per polverizzare le nuove tipologie di Biofagi presenti in Final Transmission, come il Biobot, un incrocio tra un'unità robotica di sicurezza UJC e i mostri deformi che infestano Black Iron.

Se nel gioco principale le sentinelle robotiche compaiono in maniera sporadica, nell'espansione gli incontri con i Biobot saranno decisamente più frequenti. A detta di Striking Distance, i Biobot vanteranno un'intelligenza artificiale più imprevedibile, un aspetto che dovrebbe rendere ancora più terrorizzante l'esperienza da vivere variando costantemente le proprie strategie per affrontarli in battaglia in base al contesto e al layout della mappa.

Non mancherà poi un nuovo scontro con un boss estremamente difficile da abbattere, un mostro in grado di modificare il proprio pattern di attacchi per dare del filo da torcere agli emuli di Jacob. Per saperne di più, non ci resta che attendere fino al 27 giugno e assistere al lancio di Final Transmission su PS4 e PlayStation 5, con le versioni PC, Xbox One e Xbox Series X|S dell'espansione di The Callisto Protocol in arrivo il 29 giugno.