The Callisto Protocol: online per sbaglio le prime recensioni, ecco i giudizi della stampa

Ci risiamo: dopo le recensioni di Horizon Forbidden West pubblicate per sbaglio, questa volta tocca a The Callisto Protocol cadere vittima delle cosiddette 'early reviews' di chi, presumibilmente per errore, non ha rispettato l'embargo sulle analisi finali dell'odissea a tinte splatter horror di Striking Distance.

La redazione Entertainment di Evening Standard dà così inizio al valzer delle recensioni di The Callisto Protocol pubblicando in rete l'analisi esaustiva sull'avventura a tinte oscure da vivere nei panni di Jacob Lee. Nel momento in cui scriviamo, la recensione risulta essere ancora online (almeno nella versione ripresa dall'aggregatore di notizie Yahoo!).

Senza entrare nel merito dei singoli temi trattati dai giornalisti di Evening Standard per non mostrare il fianco agli spoiler, ci limitiamo a riprendere il voto finale (5 su 5) e il passaggio in cui la redazione di ES spiega che The Callisto Protocol non tradisce le aspettative dei patiti di videogiochi horror e fantascientifici, offrendo una storia ben bilanciata e tantissimi momenti di puro terrore.

Anche gli youtuber di GWC anticipano la pubblicazione della loro recensione di The Callisto Protocol e assegnano all'ultimo horror di Glen Schofield, papà di Dead Space, il voto di 9,35828 su 10. Stando a quanto svelato da Metacritic, l'embargo per le recensioni di The Callisto Protocol dovrebbe concludersi il 2 dicembre, ovvero nel medesimo giorno di lancio della nuova esperienza splatter horror di Striking Distance su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.