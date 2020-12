The Callisto Protocol: il papà di Dead Space svela il nuovo survival horror

Durante i The Game Awards 2020, Striking Distance ha svelato ufficialmente The Callisto Protocol, il nuovo survival horror per PC e console nextgen creato dal papà di Dead Space Glen Schofield.

Il titolo ci porta sulla prigione Black Iron costruita sulla luna gioviana Callisto nell'anno 2030. Il nostro compito sarà quello di sfuggire alle spaventose creature che hanno preso il controllo di questa struttura di massima sicurezza.

Nelle scene in cinematica che accompagnano il reveal del nuovo gioco dell'autore di Dead Space, il team diretto da Schofield ha tratteggiato i contorni di un'esperienza splatter horror da dover vivere rigorosamente in singleplayer. A detta del boss di Striking Distance, il progetto rappresenterà una miscela di orrore, azione e narrazione coinvolgente, con la promessa di "settare un nuovo standard per l'horror nell'intrattenimento interattivo".

La commercializzazione di The Callisto Protocol è prevista nel corso del 2022 su PC e console. La natura nextgen del titolo sembrerebbe escludere le versioni PS4 e Xbox One, e quindi l'arrivo in esclusiva console per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate del cinematic trailer confezionato da Striking Distance? Fatecelo sapere con un commento.