The Callisto Protocol, parla il creatore di Dead Space: grafica next gen e DualSense

Prosegue lo sviluppo della nuova produzione firmata da Glenn Schofield, creatore di Dead Space, con il team guidato dal game director determinato a dar vita ad un progetto ambizioso.

Dopo la pubblicazione di un nuovo trailer di The Callisto Protocol nel dicembre dello scorso anno, Striking Distance torna a offrire alcuni dettagli in merito alle priorità della software house. Tra queste ultime figura la volontà di dar vita a un survival horror di natura profondamente next gen. Tra le componenti particolarmente curate dal team rientra il comparto tecnico, di cui Schofield sottolinea il fotorealismo, reso possibile dalla potenza delle console di nuova generazione: "Sembra vero. E, sapete, altri giochi sono sembrati reali, ma questo lo è di più. Ci sono così tanti dettagli che possiamo introdurre, è pazzesco".



Sul fronte della versione PlayStation 5 di The Callisto Protocol, inoltre, l'autore non esclude un possibile supporto alle funzionalità del DualSense, attualmente al vaglio del team: "Vedremo come farlo funzionare. Ma penso che potremmo far emergere un paio di espedienti spaventosi direttamente dal controller. Ci sono un po' di cose che ci aiuteranno molto nel creare un gioco survival horror next gen".



Presto dovrebbero giungere nuove informazioni sul progetto, con Striking Distance che ha promesso dettagli su The Callisto Protocol per tutto il 2021.