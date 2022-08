The Callisto Protocol diventa Partner Ufficiale di AMD: niente DLSS al lancio?

In funzione dell'ultimo accordo sancito tra il colosso tecnologico di Sunnyvale e Striking Distance, The Callisto Protocol diventa un Partner Ufficiale di AMD. Il sodalizio tra la software house diretta da Glen Schofield e l'azienda hi-tech californiana prelude al mancato supporto day one al DLSS di NVIDIA?

La partnership esclusiva con AMD darà infatti a Striking Distance l'opportunità di sfruttare appieno tutte le tecnologie videoludiche più avanzate della casa rossa, a cominciare dalla versione più aggiornata del sistema di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution.

Oltre a FSR 2, The Callisto Protocol supporterà sin dal lancio tutte le altre tecnologie ideate dal colosso di Sunnyvale per garantire la migliore esperienza di gioco ai possessori di PC gaming spinti da hardware AMD e dalla potenza di elaborazione delle più avanzate schede grafiche Radeon. L'accordo siglato da Striking Distance con AMD, di riflesso, sembra perciò escludere la possibilità del supporto di The Callisto Protocol al DLSS di NVIDIA, almeno non nella fase di lancio dell'ultimo horror sci-fi del papà di Dead Space.

Anche nel caso della sempre più probabile assenza della tecnologia di "uscaling intelligente" di NVIDIA dal novero delle funzionalità accessibili agli utenti PC di The Callisto Protocol sin dal day one, ciò non significa che il supporto al DLSS non possa essere aggiunto in un secondo momento dalla casa verde, come verificatosi in passato con titoli come Horizon Zero Dawn e Deathloop, entrambi lanciati in partnership con AMD. Per un approfondimento sul tema, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale con tanto di confronto tra FSR 2.0 di ADM e DLSS di NVIDIA.

Quanto all'horror splatter di Striking Distance, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.