The Callisto Protocol: paura e delirio nel video di lancio dell'horror sci-fi

Manca ormai poco all'approdo sul mercato di The Callisto Protocol, l'horror del papà di Dead Space, e così il team di Striking Distance alimenta l'attesa degli appassionati di avventure a tinte oscure con un Launch Trailer pieno di scene di gameplay inedite e spezzoni in cinematica tratti dalla campagna principale.

L'opera ultima di Glen Schofield narrerà gli spaventosi eventi occorsi a Jacob Lee, un detenuto di Black Iron chiamato a fronteggiare la minaccia rappresentata dai Biofagi. Tra le quattro mura della prigione sperduta tra i ghiacci della luna gioviana Callisto, il nostro sfortunato alter-ego dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per ricavarsi una via di fuga, non prima però di essersi confrontato con gli abomini deformi che infestano l'installazione.

Come rimarcato in questi mesi dallo stesso Schofield, The Callisto Protocol punta ad essere molto più violento di Dead Space in funzione del lavoro svolto dal suo team nel ricreare in maniera realistica un'anatomia umana brutalizzata da deformità tanto marcate da risultare disturbanti agli occhi dello spettatore.

Il lancio di The Callisto Protocol è previsto per il 2 dicembre su PC e console PlayStation e Xbox, sia di questa che della passata generazione. Prima di lasciarvi al nuovo video, cogliamo l'occasione per riproporvi il nostro approfondimento su The Callisto Protocol tra morte, sangue e terrore nello spazio.