The Callisto Protocol su PC: svelati i requisiti per giocare ad impostazioni Ultra

State pianificando di giocare The Callisto Protocol in versione PC e volete essere sicuri che la vostra macchina da gioco sia in grado di far girare l'horror del papà di Dead Space al massimo delle possibilità? Sappiate allora che sono appena stati diffusi i requisiti di sistema 'definitivi' del gioco.

Ecco di seguito i requisiti più elevati di The Callisto Protocol:

Impostazioni 'Max'

Sistema Operativo: Windows 10 oppure Windows 11 (64-bit)

Processore: AMD Ryzen 7 2700X oppure Intel Core i7-9700K

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6700XT oppure NVIDIA GeForce RTX 2070

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su HDD (meglio se installato su SSD)

Impostazioni 'Ultra'

Sistema Operativo: Windows 10 oppure Windows 11 (64-bit)

Processore: AMD Ryzen 9 3900X or Intel Core i9-9900K

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 6900XT oppure NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 75 GB di spazio disponibile su HDD (meglio se installato su SSD)

Purtroppo il team di sviluppo non ha specificato se le impostazioni elencate sopra permettano di far girare il titolo con quelle opzioni grafiche a risoluzione 4K o a 60 fotogrammi al secondo e bisognerà attendere che il titolo finisca fra le mani degli appassionati per saperne di più.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare un pacchetto di skin gratis di The Callisto Protocol al day one, fissato proprio ad oggi, venerdì 2 dicembre 2022. Sapevate inoltre che Sony ha contribuito allo sviluppo di The Callisto Protocol?