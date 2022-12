The Callisto Protocol, al via il preload: l'horror è in arrivo su PC e console

A dispetto degli spiacevoli leak che hanno portato l'intero The Callisto Protocol su Twitch prima del lancio, è ormai quasi il momento per i giocatori di testare con mano l'horror sci-fi.

In attesa della pubblicazione delle prime recensioni di The Callisto Protocol, gli appassionati possono procedere con il preload del titolo. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, gli autori di Striking Distance hanno infatti annunciato la possibilità di procedere con il download anticipato del gioco. Tale possibilità, ormai sempre più diffusa, è stata abilitata su tutte le piattaforme di pubblicazione di The Callisto Protocol, sia che si tratti di PC sia che si tratti di console.

A partire da quest'oggi - giovedì 1 dicembre 2022 - gli utenti Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S hanno dunque la possibilità di attivare il preload di The Callisto Protocol. In questo modo, i giocatori saranno pronti ad entrare in azione non appena il titolo diverrà disponibile, nel corso della giornata di domani, venerdì 2 dicembre 2022.



In attesa del Day One, l'erede spirituale di Dead Space invita il pubblico a prepararsi a vestire i panni di Jacob Lee, chiamato a scoprire quali orrori si annidino nello spazio profondo.