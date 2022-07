The Callisto Protocol in preordine a prezzo scontato per PS4, PS5 ed Xbox

Manca ancora tanto al lancio di The Callisto Protocol, ma intanto su vari marketplace il gioco può già essere preordinato a prezzo ridotto. Quest'oggi segnaliamo delle promozioni molto interessanti sulle versioni PS4, PS5 ed Xbox del titolo, ma la disponibilità è limitata.

The Callisto Protocol in offerta su eBay

The Callisto Protocol (PS5) : 49,80

: 49,80 The Callisto Protocol (Xbox Series X) : 49,80

: 49,80 The Callisto Protocol (PS4) : 49,80

: 49,80 The Callisto Protocol (Xbox One): 49,80

Sulle versioni per PlayStation 4 ed Xbox One la disponibilità è limitata, mentre sulla varianti next gen le unità a disposizione sono molte di più.

La spedizione è gratuita e garantita in due giorni dal day one. Come metodi di pagamento vengono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express, mentre per quanto riguarda la restituzione si può attendere fino a 30 giorni per restituirlo, con rimborso completo e l'acquirente che paga le spese di spedizione.

La vendita è gestita da GamesMovieShop, un rivenditore che ha il 99,9% di feedback positivi a fronte di oltre 8mila recensioni.