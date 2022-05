The Callisto Protocol: primi dettagli sul gameplay, arriverà anche su PS4 e One

Dopo la comparsa delle immagini di The Callisto Protocol dall'ultimo numero di GameInformer, la rivista è finita nelle mani dei videogiocatori e ha permesso di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul gameplay dell'atteso titolo horror.

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, The Callisto Protocol offrirà una certa varietà per quello che riguarda il combat system, dal momento che le mostruose creature che si dovranno combattere, chiamati Biofagi, potranno essere eliminate sia tramite attacchi corpo a corpo che tramite l'ausilio di armi da fuoco. Il protagonista, il cui nome è Jacob, disporrà inoltre di abilità speciali grazie alle quali potrà spostare gli oggetti dello scenario anche al fine di risolvere piccoli puzzle.

Grazie all'articolo apprendiamo inoltre che il gioco sarà cross-gen e, di conseguenza, arriverà anche su PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori hanno confermato inoltre che l'horror arriverà sugli scaffali entro la fine del 2022, proprio come emerso qualche giorno fa dai risultati finanziari di Krafton, nei quali è stato anche dichiarato che The Callisto Protocol è un 'Quadrupla A' per via dei suoi enormi costi di sviluppo.

Aspettando che il gioco si mostri per la prima volta al pubblico con un filmato di gameplay, vi ricordiamo che il papà di Dead Space ha promesso che The Callisto Protocol sarà 'spaventoso ed inquietante'.