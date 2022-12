The Callisto Protocol ed i problemi tecnici: 'Ascoltiamo i fan', assicura Glen Schofield

The Callisto Protocol è stato tra i giochi più attesi per la fine del 2022, ma il debutto sul mercato non è andata nel migliore dei modi: non solo l'accoglienza della critica internazionale non è stata stellare, ma alcune versioni del gioco si sono presentate sul mercato afflitte da diversi problemi tecnici.

In particolare sono emersi gravi problemi per la versione PC di The Callisto Protocol che hanno spinto gli utenti Steam verso il review bombing. Striking Distance Studios si è però subito messa all'opera per risolvere tutti gli inconvenienti tecnici segnalati e, dopo aver pubblicato un primo update rivolto appositamente all'edizione PC, è poi arrivato il primo aggiornamento per The Callisto Protocol su console che ha risolto bug, crash e problemi al framerate.

La pagina Twitter ufficiale del gioco tiene aggiornati i follower con ogni novità, ed anche lo stesso director dell'opera, Glen Schofield, ne ha approfittato per rassicurare tutti i giocatori sull'impegno del suo team per risolvere ogni problema emerso. "Vi ascoltiamo. Continueremo a comunicare e tenervi aggiornati. Vogliamo che giochiate l'opera così come l'abbiamo intesa", afferma Schofield, lasciando dunque intendere che ulteriori patch correttive potrebbero arrivare nel prossimo futuro, così da consentire agli utenti di poter vivere la brutale esperienza horror al massimo della sua forma.

Avete intanto installato le prime patch? La situazione vi sembra effettivamente migliorata?