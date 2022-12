The Callisto Protocol: i problemi tecnici sono frutto di 'un dannato errore interno'

Striking Distance Studios è attivamente al lavoro per sistemare i diversi problemi tecnici che sono emersi in The Callisto Protocol, il cui impatto è stato tale da non permettere a numerosi giocatori di godersi la nuova esperienza horror come originariamente intesa dagli sviluppatori.

Oltre alla prima patch su PC, The Callisto Protocol si è aggiornato su console con un update che ha risolto bug, crash e instabilità del framerate. Nel frattempo, negli scorsi giorni, il director Glen Schofield è più più volte intervenuto su Twitter per rassicurare i fan sull'impegno di Striking Dstance volto a risolvere la situazione emersa. L'autore assicura che il suo team sta ascoltando i fan sui problemi tecnici di The Callisto Protocol, e dunque nel prossimo futuro la situazione potrebbe ulteriormente migliorare.

Tra una risposta e l'altra ai follower, Schofield ha anche rivelato quale sarebbe la causa dietro agli inconvenienti di prestazioni emersi al lancio: sarebbe tutto dipeso da un errore interno in una patch poi implementata nel gioco completo. "Si è trattato di un dannato errore interno, ma non ne sono ancora sicuro, qui sta succedendo di tutto", ha affermato il director in un primo Tweet di spiegazioni, per poi aggiungere subito dopo che "è stato un maledetto errore di qualcuno che andava di fretta".

In un ulteriore tweet, Schofield specifica che "scoprirò come ciò sia accaduto, ma adesso il mio obiettivo è sistemare i problemi. Tutte le nostre energie si concentrano su questo. Alla fine la responsabilità è mia". Nel frattempo i lavori per sistemare The Callisto Protocol continuano, in attesa di ulteriori eventuali comunicazioni da parte del team.