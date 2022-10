The Callisto Protocol, la promessa di Striking Distance: 'L'IA sarà stupefacente'

The Callisto Protocol vuole chiudere al meglio il 2022 di PC e console PlayStation e Xbox, dove sarà disponibile dal prossimo 2 dicembre. C'è molta attesa nei confronti della nuova opera firmata da Glen Schofield, creatore di Dead Space, ed il suo team non perde occasione per alimentare ulteriormente l'interesse dei giocatori.

Nel corso di un'intervista con VG247, il Chief technical officer di Striking Distance Studios, Mark James si è soffermato sull'intelligenza artificiale che muoverà i diversi nemici che il protagonista Jacob affronterà nella sua inquietante avventura, assicurando che sarà uno degli aspetti più convincenti della produzione. "Abbiamo creato un'IA stupefacente", esordisce James, scendendo poi nei dettagli: "La nostra IA talvolta potrebbe anche decidere di non attaccare il giocatore, scegliendo magari di infiltrarsi in un condotto così che sappiate che là dentro c'è un nemico, che sta aspettando l'occasione di uscire da un altro condotto ed attaccarvi".

"La prima volta che succede - prosegue l'autore - quando riusciamo a farvi pensare 'perché quel mostro non mi ha attaccato ed è andato via?', è lì che ci abbiamo preso. Perché come giocatori pensiamo che tutto ciò che compare su schermo è destinato ad attaccarci. La prima volta che invece non succede si resta nell'incertezza. A quel punto possiamo utilizzare gli effetti sonori per darvi piccoli indizi su dove si trova quella creatura. Potresti sentirla scappare verso una specifica direzione, oppure potresti sentire un tonfo in lontananza. O magari potrebbe persino spostarsi in un'altra stanza. L'IA sta semplicemente aspettando il momento opportuno per mettervi nei guai".

James sottolinea come "l'IA sia sempre alla ricerca del modo migliore per attaccarvi", adattandosi allo stile di gioco dell'utente per trarne vantaggio: "Se si usa ripetutamente lo stesso tipo di attacco, il nemico intelligentemente cambierà il suo approccio allo scontro", aggiunge. Aumenta dunque la curiosità di affrontare le creature mostruose concepite da Striking Distance Studios, soprattutto dopo aver visto il nuovo video gameplay di The Callisto Protocol.

Aspettando quindi ulteriori novità potete intanto leggere la nostra anteprima di The Callisto Protocol, dove esprimiamo tutte le nostre sensazioni sul promettente survival horror.