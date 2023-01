The Callisto Protocol, pronti a rigiocarci? Arriva il New Game Plus in anticipo!

Al momento del lancio, avvenuto lo scorso 2 dicembre, The Callisto Protocol non aveva il New Game Plus: trattandosi di una feature molto apprezzata dai giocatori, Striking Distance Studios aveva assicurato la sua successiva implementazione, fissandone la data al 7 febbraio 2023. A quanto pare, però, gli autori hanno cambiato idea.

Attraverso la nuova patch, la 3.01 già disponibile per il download, è infatti ora disponibile il New Game Plus, con largo anticipo rispetto ai piani originali degli sviluppatori. La nuova modalità diverrà disponibile subito dopo l'installazione dell'aggiornamento e, come di consueto, richiederà di avere un file di salvataggio con l'avventura principale completata per essere avviata. In questo modo sarà possibile iniziare una seconda partita non perdendo nessun progresso in termini di armamentario, crediti e potenziamenti effettuati nel corso della prima run.

Con la patch viene inoltre aggiunto un Trofeo/Obiettivo inedito, che richiede appunto di finire il gioco in modalità New Game Plus. Oltre alla nuova opzione, l'update apporta un'ulteriore serie di modifiche e migliorie tecniche volte a rendere più stabile l'opera. Nonostante le varie difficoltà incontrate al lancio, Striking Distance Studios continua ad impegnarsi per arricchire e perfezionare il suo survival horror, rendendolo un poco alla volta sempre più godibile per i fan.

Nonostante ciò, per il momento l'ultima fatica di Glen Schofield non sembra aver raggiunto importanti risultati commerciali: The Callisto Protocol è costato 160 milioni, ed il rientro economico è ancora lontano.