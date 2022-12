The Callisto Protocol PS5: l'orrore non è mai stato così 'sensibile' grazie al DualSense

Il promesso erede di Dead Space, The Callisto Protocol, è al centro della nuova campagna promozionale lanciata da Sony Interactive Entertainment per invitare tutti gli appassionati di videogiochi a immergersi nell'esperienza nextgen garantita dal DualSense e dalle funzionalità hardware di PlayStation 5.

L'ultimo spot confezionato da SIE ci proietta nella dimensione splatter horror di Striking Distance per offrirci un assaggio di quella che lo stesso colosso tecnologico giapponese descrive come 'immersione nella next gen'.

Chi decide di esplorare la prigione spaziale di Black Iron su PlayStation 5, a detta di Sony, può vivere l'esperienza di gioco definitiva grazie al supporto a Ray Tracing e 4K, alle funzionalità avanzate del controller DualSense come i trigger adattivi e il feedback aptico o all'utilizzo dell'Audio 3D per restituire a schermo tutta la tensione avvertita dal giocatore nelle sequenze di esplorazione o nei combattimenti con i mostri Biofagi.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dell'ultima fatica a tinte oscure di Glen Schofield, il papà della serie di Dead Space. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un interessante video di The Callisto Protocol nel confronto tra generazioni di console.