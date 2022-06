The Callisto Protocol: quando esce il gioco del papà di Dead Space?

The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi prima allo State of Play e poi al Summer Game Fest, dove per la prima volta abbiamo potuto vedere qualche breve sezione di gameplay puro. L'horror in terza persona di Striking Distance Studios arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Ecco quando potremo giocarci.

La data d'uscita per The Callisto Protocol è fissata per il 2 dicembre 2022. A fine anno potremo infatti mettere le mani sulla nuova avventura sci-fi del papà di Dead Space, che promette di riproporre le stesse sensazioni che resero celebre il dramma spaziale di Isaac. Il gioco arriverà con tre diverse edizioni, che garantiranno alcuni bonus e gadget esclusivi:

Day One Edition - il gioco, skin personaggio 'prigioniero retro', 2 skin per armi 'prigioniero retro', pacchetto contrabbando (solo su PlayStation)

Digital Deluxe Edition - il gioco, skin personaggio 'prigioniero retro', 2 skin per armi 'prigioniero retro', pacchetto contrabbando (solo su PlayStation), Season Pass, 48 ore di accesso anticipato ai DLC della storia (solo su PlayStation)

Collector's Edition - skin personaggio 'prigioniero retro', 2 skin per armi 'prigioniero retro', pacchetto contrabbando (solo su PlayStation), Season Pass, statua di Jacob, steelbook, fumetto TCP edizione 0, spilla da collezzione 'Outer Way', spilla da collezione 'UJC', 48 ore di accesso anticipato ai DLC della storia (solo su PlayStation)

In attesa di saperne di più, ecco la nostra anteprima di The Callisto Protocol, dove andiamo ad analizzare un po' più da vicino gli elementi più interessanti del gameplay recentemente mostrato.