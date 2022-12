The Callisto Protocol: quando esce il New Game Plus?

The Callisto Protocol ha fatto il suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, pronto ad intrattenere i fan dei survival horror con una nuova, inquietante avventura da parte di Glen Schofield, il creatore di Dead Space.

Tra i vari contenuti inclusi subito al day one nel gioco, sappiamo se c'è anche il New Game Plus? Al momento no, The Callisto Protocol non offre il New Game Plus e, dunque, una volta finita la campagna chi vorrà rigiocarla dovrà ripartire da zero senza poter importare alcun tipo di progresso dalla partita precedente.

Tuttavia si tratta di una situazione momentanea: la buona notizia è che, attraverso un post su Twitter, Striking Distance Studios ha infatti già confermato che il New Game Plus verrà aggiunto in maniera del tutto gratuita il prossimo 7 febbraio 2023, assieme anche alla modalità Hardcore che metterà i giocatori davanti ad una sfida ancora più ardua e temibile rispetto a quanto offerto attualmente dal gioco base.

In aggiunta, gli autori hanno diffuso anche i dettagli sul Season Pass di The Callisto Protocol, che arricchirà l'opera con diversi contenuti aggiuntivi ulteriori nel corso del 2023. Sempre per il 7 febbraio è prevista la pubblicazione di una serie di skin "Outer Way", mentre i successivi update sono suddivisi in questa maniera:

Marzo 2023 - Contagion Bundle

Primavera 2023 - Riot Bundle

Estate 2023 - Nuovi contenuti narrativi

Maggiori dettagli sul Season Pass verranno con grande probabilità rivelati nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo la nostra recensione di The Callisto Protocol vi rivela tutte le qualità ed i limiti del gioco targato Striking Distance. Scopriamo infine se The Callisto Protocol è su Game Pass e PS Plus al lancio oppure no.