The Callisto Protocol: quando esce, versioni, durata e doppiaggio

Come tutti noi ricordiamo, la conclusione del 2020 portò con sé tanti nuovi annunci - alcuni entusiasmanti ed altri meno - i quali hanno dominato il palcoscenico dei The Game Awards. Una delle produzioni di spicco di quell’annata, che destò la curiosità dell’utenza, fu proprio The Callisto Protocol.

Il progetto ha conquistato i cuori dei giocatori fin da subito, vuoi per l’impianto ludico-narrativo di riferimento, vuoi per il fascino senza tempo degli scenari dalle tinte horror. Glen Schofield, papà di Dead Space e fondatore dello studio di sviluppo Striking Dance Studios, è adesso alle prese con The Callisto Protocol. Questo nuovo progetto, che ricalca le orme di una delle più importanti produzioni cult dell’ambiente videoludico, si appresta finalmente ad arrivare sul mercato.

La sfida per la creazione di un nuovo caposaldo del genere di riferimento è ancora aperta e, pur non rinnegando l’eredità spirituale di Dead Space, The Callisto Protocol è pronto ad affermarsi come titolo capace di ridefinire i paradigmi e gli stilemi delle produzioni orrorifiche e ludico-narrative di riferimento senza tempo. Una delle più grandi narrazioni orrorifiche del panorama videoludico sta per tornare sotto una nuova veste, cercando di regalarci un’ennesima grande avventura.

Le sue premesse sono molto interessanti, anche a causa della firma che si cela dietro il venturo titolo. Però, sarà effettivamente così? Non potendo rispondere sin da ora alla domanda di grande interesse generale per l’utenza videoludica, dobbiamo prima comprendere al meglio il lavoro di Striking Dance Studios. Dunque, cosa sappiamo finora su The Callisto Protocol?

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol è stato sviluppato e pubblicato dai ragazzi di Striking Dance Studios e Krafton. L’eredità di Dead Space, frutto dell’estro creativo di Glen Schofield, getta il giocatore in un’immersiva avventura survival single player – non sarà presente una modalità co-op - dallo stampo horror.

L’esperienza di The Callisto Protocol sarà fortemente story-driven, seppur sia evidente che essa strizzi l’occhio anche agli amanti di un prodotto che sappia generare terrore ad ogni angusto angolo di gioco. The Callisto Protocol è ambientato in un “domani” definito solo in parte. Le vicissitudini narrate prenderanno piede trecento anni nel futuro, vestendo i panni di un uomo, Jacob Lee, imprigionato nella Black Iron Prison. Quest’ultimo è un penitenziario di massima sicurezza ed è collocato su Callisto, la luna di Giove.

Fatto curioso: Callisto è un corpo celeste esistente nella realtà ed è una delle 79 lune di Giove, che si classifica al secondo posto dei pianeti del sistema solare per numero di corpi che costituiscono i satelliti naturali di un pianeta, mentre al primo posto abbiamo Saturno.

The Callisto Protocol è ambientato nell'universo di PUBG?

Nei piani iniziali di Krafton vi era il desiderio di ambientare The Callisto Protocol nello stesso universo narrativo di Player Unknown Battle Grounds, poiché PUBG Studios - così come Striking Dance Studios – sono aziende sussidiarie della stessa Krafton.

Proprio in virtù di tale ragione, il publisher era dapprima intenzionato a creare una sorta di ecosistema tra le due produzioni, cercando di ampliare quanto più possibile i loro intrecci narrativi e la linea temporale di PUBG. Tuttavia, i piani sono cambiati solo in un secondo momento: The Callisto Protocol avrà un mondo a sé stante, con la sua storia ed il suo universo, come affermato dallo stesso papà di Dead Space tramite il proprio profilo ufficiale Twitter.

Quando esce The Callisto Protocol?

L’attesa attorno a The Callisto Protocol, un progetto videoludico su cui aleggiano ancora dei dubbi e delle curiosità, sta per giungere al termine. The Callisto Protocol uscirà il 2 dicembre 2022 e segnerà una delle più importanti produzioni videoludiche dell’anno. Anticipando di poco più di un mese il Remake di Dead Space, anche questa produzione fantascientifica dalle tinte macabre determinerà un momento fondamentale dell’annata videoludica. Siete pronti a buttarvi a capofitto in questa nuova avventura, nei panni di Jakob Lee?

Su quali console esce The Callisto Protocol?

The Callisto Protocol uscirà su tutte le piattaforme e PC, ad esclusione di Nintendo Switch. Dunque, sia gli utenti possessori di console old-gen, come Playstation 4 o Xbox One, potranno godere di questa nuova avventura sci-fi. Niente esclusiva console next-gen, dunque, per il prodotto confezionato da Striking Dance Studios e Krafton, a differenza di Dead Space Remake targato EA Motive Studios. Non sappiamo ancora come e se l’uscita cross-generazionale di The Callisto Protocol sarà un effettivo limite al potenziale creativo del team di sviluppo. D’altronde, finora abbiamo assistito solamente ad una serie di gameplay footage catturati su hardware di ultima generazione, ma non vi è stata ancora la possibilità di operare dei confronti tecnici tra le versioni PS4-PS5 e Xbox One-Series X/S.

Quali sono le edizioni di The Callisto Protocol?

The Callisto Protocol uscirà sia su hardware di vecchia generazione sia sulle nuove ammiraglie di casa Sony e Microsoft. A differenza di alcuni altri titoli in pubblicazione su tutti gli hardware di riferimento, il titolo di Krafton riceverà un sovraprezzo per le versioni next-gen. Ciò significa, dunque, che al prezzo base di 59.99 euro per la Day One Edition su old-gen bisognerà aggiungere dieci euro per le versioni PS5 e Xbox Series X/S. Qui di seguito vi elenchiamo tutti i vantaggi delle diverse edizioni di gioco.

Day One Edition

Acquistabile al prezzo di 59.99 euro e 69.99 euro in base alla vostra piattaforma di gioco, al suo interno saranno presenti i seguenti contenuti:

Gioco base.

Skin Retro Prisoner (disponibile su PlayStation e Xbox).

Pacchetto “Contraband” (esclusiva PlayStation), il quale regalerà una serie di oggetti utilizzabili in game.

Digital Deluxe Edition

La Digital Deluxe Edition di The Callisto Protocol verrà venduta al prezzo di 79.99 euro e 89.99 euro, tenendo sempre conto della differenza derivante dal sovrapprezzo per le versioni next-gen. Oltre ai sopracitati contenuti della Day One Edition, questa seconda versione contiene:

Season Pass (su tutte le piattaforme).

Accesso anticipato di 48 ore ai DLC (esclusiva console PlayStation), acquistando la stessa Digital Deluxe Edition o comprando separatamente il season pass.

The Callisto Protocol Collector's Edition

Inoltre, alcuni rivenditori permetteranno a chi preordina il gioco di ottenere un codice di gioco per riscattare la Biographe Skin.

Come annunciato il 7 luglio 2022 su Twitter dall’account ufficiale del gioco, The Callisto Protocol sarà venduto anche in una sua edizione da collezione. Essa potrà essere acquistata online o in negozio presso la catena di negozi GameStop.com. Venduta al prezzo di 249.99 dollari o 239.99 dollari, essa contiene al suo interno:

Confezione da collezione.

Steelbook.

Diorama di Jacob.

Fumetto #8 di The Callisto Protocol.

Skin Retro Prisoner.

Tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Quanto dura The Callisto Protocol

Dopo le recenti dichiarazioni degli sviluppatori sulla durata e sull’IA, sappiamo da Glen Schofield che The Callisto Protocol vanterà dalla sua una longevità che si attesta tra le 12 e le 14 ore, a cui sommare ulteriori ore di gioco in base alla scelta di completarlo o meno al 100%. Il fattore rigiocabilità non mancherà certamente, offrendo al contempo un’esperienza che saprà soddisfare gli amanti delle avventure “mordi e fuggi” o dei prodotti dalla medio-breve durata.

The Callisto Protocol è doppiato in italiano?

Come possiamo osservare dalla sua pagina di Steam, The Callisto Protocol presenterà il doppiaggio in italiano delle voci, dei sottotitoli e delle interfacce. Buone notizie, quindi, per gli amanti delle avventure tradotte in italiano, ai quali sarà concessa la possibilità di godere del prodotto anche nella sua lingua originale. Abbiamo già visto il lato next-gen dell'orrore digitale nell'ultimo gameplay, ma siete pronti a vestire i panni di Jacob Lee?