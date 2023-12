The Callisto Protocol porta i regali a Natale: le skin esclusive disponibili per tutti

Nemmeno The Callisto Protocol si sottrae alle celebrazioni della stagione natalizia, con gli sviluppatori di Striking Distance che decidono di regalare le skin precedentemente esclusive a tutti gli utenti, attuali e futuri, dell'horror game.

Innanzitutto, a grande richiesta della community, tutti riceveranno gratuitamente la Gore Skin Collection, precedentemente un'esclusiva ottenibile tramite la visione del gioco su Twitch. Le collezioni Snake, Retro Prisoner, Biophage e AMD Radeon Skin saranno inoltre riscattabili da tutti i possessori della Digital Deluxe Edition e del Season Pass senza più alcun vincolo. Tutto questo sarà disponibile a partire dal 21 dicembre, come viene confermato sulle pagine di Xbox Wire.

"Con la fine dell'anno alle porte, ci siamo guardati indietro in questi ultimi 12 mesi", aggiunge Striking Distance. "Abbiamo lanciato quattro DLC insieme a dozzine di aggiornamenti che hanno aggiunto nuove modalità al gioco, migliorato il combattimento e aggiunto elementi alla quality of life e alle ottimizzazioni. Ma soprattutto siamo stati entusiasti di vedere milioni di giocatori unirsi a noi per affrontare le terrificanti creature in agguato nelle stanze e nelle ombre della Black Iron Prison. Con nuove modalità di gioco, dozzine di miglioramenti aggiunti dal lancio e ora tutte le collezioni di skin, è il momento ideale per tuffarsi nel survival horror fantascientifico in terza persona incentrato sulla trama di The Callisto Protocol".

Sfortunatamente per Striking Distance, l'horror ideato dal papà di Dead Space non ha riscosso il successo commerciale auspicato, ed anzi figura tra i giochi con una grafica pazzesca che però hanno floppato.