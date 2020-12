The Callisto Protocol e i rimandi a Dead Space e PUBG: nuovi dettagli dagli sviluppatori

Il reveal dell'horror nextgen The Callisto Protocol ha rappresentato una delle sorprese più gradite dei The Game Awards 2020. Al termine della kermesse videoludica, gli autori di Striking Distance hanno discusso dei legami della loro esperienza a tinte oscure con le serie di Dead Space e PUBG.

In un'intervista concessa a PCGamer.com, il Chief Development Officer Steve Papoutsis parte dalla constatazione che l'interfaccia olografica di colore verde che era presente sul collo dello sfortunato protagonista del video di annuncio di The Callisto Protocol rappresenterà l'HUD del gioco, in maniera del tutto analoga a quanto proposto nella serie di Dead Space per mostrare a schermo i parametri vitali dell'eroe interpretato.

Alla domanda diretta del suo interlocutore, il rappresentante di Striking Distance afferma infatti che "la tua è davvero è un'osservazione interessante. Non posso entrare nei dettagli per il momento, ma hai un occhio attento. Ciò che vogliamo davvero fare con questo genere di interventi è quello di immergere i giocatori nell'esperienza per spaventarli e, auspicabilmente, per far vivere loro un'avventura horror memorabile".

Alle dichiarazioni di Papoutsis si aggiungono le parole pronunciate da Glen Schofield: ai microfoni di IGN.com, il papà di Dead Space conferma che The Callisto Protocol sarà ambientato a 300 anni di distanza dalla guerra che imperversa nell'universo battle royale di PUBG. Il CEO di Striking Distance sottolina inoltre come "stiamo cercando di farvi sentire davvero come se foste in questo mondo, nei panni di chi sta scappando da questa prigione spaziale e deve sopravvivere a questi orrori indicibili. Più vi immergerete nell'avventura e più vorrete saperne della sua storia, per questo nel gioco troverete un sacco di piccoli indizi che vi aiuteranno a capire cosa diavolo sta succedendo e cosa si cela dietro a questo mistero. Quindi sì, il nostro intento dichiarato è quello di creare il videogioco più spaventoso delle console di nuova generazione". Il lancio di The Callisto Protocol è previsto nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.