Anche The Callisto Protocol è stato rinviato? A suggerirlo è Epic Games

The Callisto Protocol, uno dei prodotti più attesi per la fine del 2022, potrebbe aver subito un posticipo. Sebbene non vi siano conferme o smentite sul cambio di data, sta facendo il giro del mondo la pagina ufficiale di un noto rivenditore che segnala il rinvio.

Ci stiamo riferendo all'Epic Games Store, il client dei creatori di Fortnite Capitolo 3 che ha accolto una pagina dedicata ai prodotti in arrivo o in prenotazione nel periodo di Halloween. Nel lungo elenco di videogiochi citati nella pagina promozionale troviamo anche The Callisto Protocol, che però viene indicato come prodotto in uscita il 12 febbraio 2023. Questo dettaglio ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan, ora spaventati all'idea di assistere all'ennesimo rinvio. In ogni caso non vi sono informazioni ufficiali in merito ad una modifica del day one dell'horror spaziale da parte degli sviluppatori e non si esclude che si tratti di un semplice errore di battitura che verrà sistemato nel giro di qualche ora.

Prima di lasciarvi alla pagina del sito ufficiale di Epic Games che riporta l'informazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulla longevità di The Callisto Protocol, svelati dallo stesso papà di Dead Space.