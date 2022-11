The Callisto Protocol senza scampo: l'intero gioco vittima di leak su Twitch

Di male in peggio per gli autori di Striking Distance. Dopo aver visto approdare in rete le prime due ore di gioco di The Callisto Protocol, ora la software house si ritrova ad avere a che fare con una fuga di notizie ancora più estesa.

Sui lidi del canale Twitch dell'utente thaiger_gnasher_ ha infatti trovato spazio un clamoroso leak dell'horror sci-fi. Nel momento in cui scriviamo, sulla piattaforma è disponibile un intero walkthrough del titolo, ancora inedito sul mercato. Nonostante il debutto di The Callisto Protocol sia atteso per il prossimo venerdì 2 dicembre 2022, l'utente Twitch è riuscito a trasmettere una run integrale dell'attesa produzione videoludica. Ora accessibile, il contenuto potrebbe essere presto rimosso dalla piattaforma, a causa delle violazione messa in atto dall'account.



Come se ciò non bastasse, nelle ultime ore in rete sono state pubblicate per errore alcune recensioni di The Callisto Protocol. I giudizi, apparsi in anticipo rispetto agli embarghi indicati dal publisher, sono in seguito stati rimossi. Un percorso di avvicinamento al Day One dunque decisamente complicato per Jacob Lee, che si appresta ad esplorare lo spazio profondo in compagnia dei videogiocatori.



The Callisto Protocol raggiungerà ufficialmente il mercato videoludico tra pochi giorni, con esordio su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.