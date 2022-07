The Callisto Protocol: scene inedite di gameplay nel video sulla nascita del progetto

Torniamo ancora una volta a parlarvi di The Callisto Protocol, l'atteso survival horror del papà di Dead Space che è al centro di un nuovo ed interessante filmato.

Il video, pubblicato da Game Informer, non è che una breve intervista a Glen Schofield, il quale ha svelato ai redattori della testata una lunga serie di informazioni in merito alla genesi del progetto. Sembrerebbe che il creatore di Dead Space non abbia iniziato subito a sviluppare nuovi giochi in seguito al suo abbandono di Activision. Lo sviluppatore ha dichiarato di aver trascorso alcune settimane da solo nel deserto a disegnare ed è proprio durante questo periodo di meditazione che è nata l'idea alla base di The Callisto Protocol. Da lì è stata poi sviluppata la storia e il progetto è stato proposto a svariati publisher fino a quando non è stato fondato Striking Distance Studios e Krafton ha finanziato la creazione di questo prodotto 'quadrupla A'.

Nel corso del filmato possiamo anche osservare nuove sequenze di gameplay tratte dalla versione per console di ultima generazione di The Callisto Protocol, le quali mostrato scene ambientate in una sorta di area sotterranea in cui il protagonista affronta le mostruosità che gli ostacolano il cammino con un potente fucile a pompa.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà molto più gore e violento di Dead Space. Avete già dato un'occhiata alla splendida Collector's Edition con statua di The Callisto Protocol?