The Callisto Protocol in sconto su PS4 e PS5: utenti confusi per un errore dello store

Come ormai ben saprete, The Callisto Protocol è l'offerta della settimana sul PlayStation Store e, di conseguenza, numerosi utenti stanno approfittando dell'occasione per mettere le mani sull'horror del papà di Dead Space. In molti, però, sono in difficoltà per via di un errore dello store Sony.

Il gioco viene infatti venduto in due diverse edizioni e ciascuna di esse è acquistabile in versione PlayStation 4 ad un prezzo scontato o in versione cross-gen, la quale include anche la possibilità di giocare su PlayStation 5 con tutte le migliorie del caso. Se la standard edition del gioco non vanta alcun problema sul PlayStation Store ed è immediatamente comprensibile quale edizione si stia acquistando, un probabile errore del negozio digitale di casa Sony starebbe mandando in confusione i possibili acquirenti della Digital Deluxe Edition.

Stando alle descrizioni del prodotto, entrambe le versioni in vendita risultano contenere sia il gioco per PlayStation 4 che quello per PlayStation 5, con l'unica differenza che riguarda il prezzo: una viene venduta a 63,99 euro e l'altra a 71,99 euro. Molto probabilmente, però, si tratta di un banale errore che potrebbe indurre i giocatori ad acquistare la versione meno costosa della Digital Deluxe per poi ritrovarsi senza l'upgrade per PS5, al momento non acquistabile separatamente.

In attesa che Sony faccia chiarezza sul problema, presente anche sulle versioni estere dello store,