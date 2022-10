The Callisto Protocol: scopri dove preordinarlo al prezzo più basso del web

The Callisto Protocol è un videogioco survival horror in arrivo il 2 dicembre 2022 per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, sviluppato da Striking Distance Studios e pubblicato da Krafton, la produzione è stata diretta da Glen Schofield che in precedenza aveva co-creato la serie Dead Space.

Il titolo è preordinabile su eBay ad un prezzo incredibile, che ci permetterà di risparmiare molto rispetto al prezzo di listino. Il venditore "gamesemovieshop" con all'attivo ben 8.700 feedback, presente molto spesso alle fiere del settore con uno stand nel quale ci permette di preordinare ed acquistare videogiochi a prezzi super scontati, ci propone di acquistare il gioco a soli 49,80 euro per PS4 e Xbox One o 54,80 euro per PS5 e Series X.

La spedizione è gratuita e la consegna al day one è garantita (salvo eventuali ritardi causati dai corrieri), la copertina del gioco sarà in lingua inglese ma non preoccupatevi, il titolo sarà completamente sottotitolato in italiano come l'edizioni in vendita con copertina in italiano. Vi consigliamo di completare i vostri ordini su eBay sempre pagando con PayPal, che vi offre una garanzia aggiuntiva per ogni tipo di problema.

Di seguito i link ai preordini:

L'edizione che ci viene proposta in preordine è la Day 1 Edition, che include: The Callisto Protocol in formato fisico, la skin per personaggio e armi "Retro Prisoner" ed il pacchetto "Contraband" in esclusiva per le dizioni PlayStation.