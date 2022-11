The Callisto Protocol: nel Season Pass sono incluse anche skin ed animazioni extra

Mentre i giocatori sono in attesa di mettere le mani su The Callisto Protocol, l'ultima fatica del papà di Dead Space, sono spuntate in rete le prime informazioni riguardanti i contenuti del Season Pass, il quale non si limiterà ad introdurre solo contenuti giocabili ma ne aggiungerà anche di estetici.

All'interno del pacchetto, acquistabile separatamente, non troveremo solo un'espansione della storia e le due modalità aggiuntive che prendono il nome di Riot e Contagion. Stando alla descrizione del contenuto, il suo acquisto garantirà anche l'accesso ad una collezione di skin per modificare l'aspetto estetico del protagonista e una serie di 25 animazioni legate alle morti di Jacob e delle mostruose creature che popolano la prigione di Black Iron. Attualmente non è chiaro come questi contenuti andranno ad integrarsi con il resto del gioco e se l'acquisto del Season Pass permetterà di vedere a schermo anche le peculiari animazioni di morte nella campagna principale.

In attesa che gli sviluppatori chiariscano questo aspetto, vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile a partire dal prossimo 2 dicembre 2022 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

