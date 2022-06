The Callisto Protocol tra Season Pass, update nextgen e bonus esclusivi PlayStation

Dopo il terrorizzante gameplay di The Callisto Protocol dallo State of Play, i curatori del PlayStation Store forniscono degli importanti chiarimenti sulle edizioni da collezione, i bonus esclusivi e il Season Pass dell'ambizioso survival horror di Glen Schofield, il papà di Dead Space.

Sulla scorta delle ultime informazioni snocciolate dai gestori del PS Store apprendiamo che The Callisto Protocol verrà lanciato su console PlayStation nella doppia edizione Day One e Digital Deluxe. La versione "standard" Day One propone diversi bonus a chi desidera preordinarla sul negozio digitale di Sony, come la skin per il personaggio e le armi 'Retro Prisoner' e un secondo, misterioso pacchetto aggiuntivo, 'Contraband', proposto in esclusiva assoluta su piattaforme PlayStation.

Gli appassionati di survival horror che prenoteranno la versione Digital Deluxe avranno accesso a tutti i bonus previsti per l'edizione Day One, con l'importante aggiunta del Season Pass di The Callisto Protocol. I curatori del negozio digitale di Sony non forniscono ulteriori chiarimenti sui contenuti previsti da questo pass stagionale e, soprattutto, non entrano nel merito delle possibili strategie adottate dal team di Striking Distance con l'update nextgen del gioco.

Nel momento in cui scriviamo, di conseguenza, non sappiamo se gli acquirenti delle versioni Day One o Digital Deluxe su PS4 potranno ricevere gratuitamente l'upgrade alla versione PlayStation 5, e lo stesso dicasi per l'utenza Xbox One che vorrà giocare alla versione Xbox Series X/S.

In attesa di un chiarimento da parte di Striking Distance, vi ricordiamo che il nuovo horror del creatore di Dead Space sarà disponibile dal 2 dicembre 2022 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su quest'opera a tinte splatter horror, vi rimandiamo al nostro speciale su ambientazione e gameplay di The Callisto Protocol.