Nemmeno The Callisto Protocol sfugge ai leak: online le prime due ore di gioco!

Mentre i fan attendevano con ansia di poter effettuare il preload di The Callisto Protocol, previsto per la giornata di domani, l'atteso horror sviluppato da Striking Distance Studios è stato purtroppo vittima di un leak.

Uno streamer ha infatti avviato una diretta che, stando alle informazioni in nostro possesso, ha coperto almeno le prime due ore di gioco, permettendo quindi il diffondersi di potenziali spoiler sulla rete. The Callisto Protocol è solamente l'ultimo di una lunga lista di titoli vittima di anticipazioni indesiderate nell'ultimo periodo.

Ricorderete, ad esempio, il tanto chiacchierato leak di GTA VI, avvenuto nelle prime settimane di settembre, che ha permesso a diversi fan di tutto il mondo di mettere gli occhi su una versione embrionale del prossimo blockbuster di Rockstar Games - che nel frattempo non si è scomposta, rimarcando che lo sviluppo del titolo in questione non subirà ritardi di alcun tipo. O ancora, i leak sulla trama di God Of War Ragnarok che hanno infastidito il team di sviluppo a tal punto da spingere Cory Barlog in persona a inveire sui social contro il leaker.

Ci troviamo insomma di fronte a un periodo caldissimo in ambito videoludico, con la temperatura che salirà ulteriormente nei prossimi mesi, anche per via dell'hype legato allo stesso titolo partorito dalla mente del creatore di Dead Space. A tal proposito, sapevate The Callisto Protocol si è ispirato a Spongebob per il design di alcune creature? Lo hanno rivelato gli sviluppatori nel corso di una recente intervista.