The Callisto Protocol è simile a Dead Space?

Mancano pochi mesi all'uscita di The Callisto Protocol su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. L'avventura horror in terza persona riprende chiaramente alcune delle caratteristiche più iconiche di Dead Space, decidendo di riproporle ancora una volta in un contesto sci-fi: quanto sono simili i due giochi?

Ovviamente, il punto di contatto più palese tra le due opere riguarda la mente dietro a tutto: Glen Schofield. Parliamo infatti di uno dei creatori originali della saga targata Visceral Games, che nel suo nuovo The Callisto Protocol (ecco la nostra anteprima di The Callisto Protocol), e con il team da lui fondato Striking Distance Studios, tenta di ricrearne sensazioni e giocabilità. Abbiamo quindi, di nuovo, un protagonista sopravvissuto ad una qualche sorta di epidemia nello spazio, costretto a cercare una via d'uscita sfruttando tutte le risorse a sua disposizione.

Ma al di là delle similitudini a livello di ambientazioni, ciò che davvero avvicina i due titoli è il gameplay: nel video mostratoci al Summer Game Fest, infatti, vediamo il nostro eroe, Jacob Lee, armarsi di un dispositivo particolarmente efficace contro le creature nemiche, affettandone gli arti e costringendo così le mostruosità ad un lento strisciare.



Questa gestione dello spazio, così come l'attenzione alle munizioni usate, dimostra come la vena survival sia anche in questa occasione l'ossatura dell'impianto ludico, molto adatta ad enfatizzare le situazioni al cardiopalma cui ci troveremo di fronte durante la nostra avventura a Black Iron.