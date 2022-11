The Callisto Protocol: anche Sony ha contribuito allo sviluppo dell'horror

In attesa che The Callisto Protocol raggiunga gli scaffali di tutti i negozi il prossimo venerdì, qualcuno ha già messo le mani sul gioco e grazie ad un particolare dettaglio ha scoperto con precisione quale sia stato l'apporto di Sony alla creazione del survival horror ambientato nello spazio.

Completando il gioco, infatti, alcuni videogiocatori hanno scrutato tutte le voci nei titoli di coda, notando che sono stati ben 150 gli sviluppatori di Sony che hanno lavorato al gioco in collaborazione con Striking Distance Studios. Più nello specifico, i membri di Sony che hanno partecipato allo sviluppo fanno parte del team PlayStation Studios Visual Arts e di PlayStation Studios Malaysia. Ovviamente tale apporto non ha avuto alcun tipo di conseguenza sulle piattaforme di riferimento e, come ormai ben saprete, The Callisto Protocol arriverà il prossimo venerdì 2 dicembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Aspettando l'arrivo del gioco, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata confermata la data d'uscita delle recensioni di The Callisto Protocol, le quali verranno pubblicate in concomitanza con l'uscita del titolo.

Sapevate che l'intero The Callisto Protocol è caduto vittima di leak su Twitch?