The Callisto Protocol sarà 'spaventoso ed inquietante', promette l'autore di Dead Space

La nuova avventura horror di Glen Schofield continua ad attirare l'attenzione dei fan. Se tutto va bene dovrebbe essere imminente il gameplay reveal di The Callisto Protocol, permettendoci così di vedere finalmente in azione l'opera firmata Striking Distance Studios ed in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ma cosa dovremo aspettarci da The Callisto Protocol in termini di atmosfere? Attraverso un post su Twitter, il creatore di Dead Space lascia intendere che il suo nuovo progetto non sarà affatto per i deboli di stomaco: il titolo sarà infatti "pauroso, cupo, inquietante e spiacevole" grazie soprattutto agli effetti d'illuminazione ben studiati dal suo team. Nel suo tweet, Schofield descrive come "fantastici" i suoi collaboratori, veterani dell'industria ed amici che lavorano con lui sin dai tempi di Dead Space.

Per il resto il designer non fornisce maggiori dettagli sul gioco, ribadendo però ancora una volta che nuove informazioni "arriveranno presto" e che dunque si tratta di portare ancora un po' di pazienza prima di scoprire tanti nuovi dettagli su The Callisto Protocol.

Annunciato nel dicembre del 2020, l'opera al momento non ha una data d'uscita ben definita. Sappiamo in ogni caso che lo sviluppo di The Callisto Protocol procede spedito, dunque il suo debutto sul mercato potrebbe non essere eccessivamente lontano.