The Callisto Protocol: lo spazio brulica di mostri nelle immagini dell'horror sci-fi

Oltre al terrorizzante trailer di lancio di The Callisto Protocol, i curatori dei social di Striking Distance condividono diversi scatti inediti dalla prigione spaziale di Black Iron che immortalano le spaventose creature da affrontare all'ombra di Giove.

Osservando le immagini proposteci dalla software house capitanata da Glen Schofield, è davvero impossibile non apprezzare l'impegno profuso dagli autori al seguito del papà di Dead Space nel realizzare i modelli poligonali degli spaventosi mutanti che 'terranno compagnia' al detenuto Jacob Lee.

Come rimarcato più volte dagli stessi vertici di Striking Distance, l'aspetto delle creature che infestano gli angusti corridoi di Black Iron ricalca in maniera realistica un'anatomia umana 'brutalizzata' da deformità tanto marcate. Basti citare il clamore mediatico suscitato dagli sviluppatori nel riferire di aver realizzato The Callisto Protocol traendo ispirazione da vere scene gore, per farci un'idea delle scene disturbanti che ci attendono per il 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Prima di lasciarvi alle ultime immagini ingame confezionate da Striking Distance (potete sfogliarle aprendo la galleria in calce alla notizia), vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di The Callisto Protocol tra morte sangue e terrore nello spazio.