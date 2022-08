The Callisto Protocol e il lato splatter dei Trofei: nuovi dettagli dagli sviluppatori

Dopo l'analogia tra i Biofagi di The Callisto Protocol e Alien, il team diretto da Glen Schofield, il papà di Dead Space, svela un importante dettaglio del "lato splatter" degli obiettivi sbloccabili di questo atteso survival horror a tinte sci-fi.

Scambiando quattro chiacchiere con IGN Japan, lo sviluppatore Mark James ha descritto i Trofei (o gli Achievement) come un riflesso dell'esperienza splatter da vivere esplorando gli angusti corridoi della prigione spaziale di Black Iron.

Come sottolinea lo stesso James, infatti, "morirete spesso nel nostro gioco, quindi ci sarà un obiettivo che riuscirete a sbloccare solo dopo aver visto tutte le possibili sequenze di morte del vostro personaggio. C'è poi chi ci chiede quante volte si dovrà assistere alla morte del protagonista nel corso del gioco... beh, mi limito a riferire che ci saranno moltissime varianti di morti, sia per gli attacchi dei nemici o quando sarete voi ad attaccarli e le cose andranno storte. Anche un passo falso nell'esplorazione potrebbe condurre alla morte del personaggio".

Per l'esponente di Striking Distance, la morte sarà una componente fondamentale del gameplay di The Callisto Protocol: "Ormai è la nostra firma, chiudiamo ogni trailer con la morte del personaggio. Il fatto è che non vogliamo che consideriate la morte come una punizione, ma come un momento da sfruttare per non ripetere i propri sbagli e conoscere ciò che vi circonda".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la nuova esperienza splatter del papà di Dead Space è prevista al lancio per il 2 dicembre su PC, PlayStation e Xbox. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sui segreti dell'horror The Callisto Protocol.