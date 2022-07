The Callisto Protocol: una splendida statua tra i contenuti della Collector's Edition

Dopo aver svelato al pubblico la data d'uscita ufficiale di The Callisto Protocol, il team di sviluppo capitanato dal papà di Dead Space ha diffuso anche i dettagli in merito alla bellissima Collector's Edition del survival horror in arrivo tra qualche mese.

Ecco di seguito l'elenco dei contenuti di questa speciale versione di The Callisto Protocol:

La versione fisica del gioco

Una Steelbook con una delle mostruose creature in copertina

Spille da collezione

La statua di Jacob mentre viene aggredito da un mostro a due teste

Il numero zero del fumetto di The Callisto Protocol

Il codice per sbloccare il Season Pass

Le skin per Jacob e le sue armi "Retro Prisoner"

Il prezzo di questa versione di The Callisto Protocol è di ben 249,99 dollari e, almeno in territorio americano, si tratta di un'esclusiva GameStop. Probabilmente anche in Italia sarà possibile preordinare l'edizione limitata del gioco solo presso i punti vendita fisici o lo store online di GameStop, ma al momento non vi sono certezze in tal senso. Per chi se lo stesse chiedendo, inoltre, tale edizione verrà distribuita per tutte le versioni console del gioco, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Non sembra invece essere prevista una Collector's Edition per PC.

