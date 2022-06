The Callisto Protocol tra storia e segreti da scoprire: ne parla il papà di Dead Space

Dalle pagine di IGN.com il papà di Dead Space e boss di Striking Distance Glen Schofield ha fornito delle interessanti precisazioni sull'esperienza ludica e narrativa da vivere addentrandoci nell'inferno sci-fi di The Callisto Protocol.

Dopo aver confermato che Callisto Protocol sarà più violento di Dead Space, Schofield ha colto l'occasione offertagli dall'intervista per rimarcare un importante aspetto del lavoro che sta portando avanti insieme ai ragazzi di Striking Distance: "La storia sarà lineare ma ci saranno tanti percorsi secondari da esplorare liberamente. Le abbiamo pensate come aree aggiuntive e facoltative che espandono l'esperienza di gioco, non sarà obbligatorio visitarle ma facendolo potrete imparare di più sulla storia e sui personaggi. E poi, ci saranno un sacco di segreti da scoprire".

Il papà di Dead Space promette così una grande libertà di esplorazione, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di rigiocabilità e longevità: a tal proposito, Schofield spiega che "la rigiocabilità del nostro titolo sarà decisamente maggiore rispetto a Dead Space. Anche perché vogliamo che i giocatori studino l'ambientazione e scoprano da soli cosa fare e dove andare. Non credo però che i giocatori finiranno col perdersi nello scenario, stiamo studiando il tutto con intelligenza per offrire ai giocatori un'esperienza che sia in grado di evolversi, anche attraverso degli indizi nascosti nello scenario e cose di questo genere".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la commercializzazione di The Callisto Protocol è prevista per il 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.