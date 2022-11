The Callisto Protocol: svelati la data del preload e il peso dell'horror su PS5

Avete già prenotato The Callisto Protocol e non vedete l'ora di poter iniziare a scaricare tutti i file necessari al primo avvio? Sappiate allora che sono appena trapelate sui social le informazioni relative al preload e allo spazio occupato su SSD dalla versione PlayStation 5.

Chiunque abbia preordinato la versione digitale di The Callisto Protocol (non importa che sia la versione standard o la deluxe, la quale include anche il Season Pass) potrà iniziare a scaricare tutti i file con le classiche 48 ore d'anticipo rispetto al day one e, in questo caso, il giorno di partenza del preload sarà il prossimo mercoledì 30 novembre 2022. Per quello che riguarda invece le dimensioni del gioco, PlayStation Game Size ha confermato su Twitter che la versione 1.003.000 ha un peso di 42,784 GB, sebbene non si conosca l'eventuale impatto sulle dimensioni del gioco da parte della patch del day one, che potrebbe essere in via di pubblicazione.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 2 dicembre 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se volete dare un tocco di classe al protagonista durante la sua avventura, non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare un pacchetto di skin gratis al day one di The Callisto Protocol.

