The Callisto Protocol: alcuni sviluppatori non sono stati riconosciuti nei credits

GamesIndustry.biz è entrata in contatto con circa venti ex sviluppatori di Striking Distance, lo studio dietro The Callisto Protocol. Stando alle testimonianze raccolte, sembra che lo studio capitanato da Glen Schofield non abbia dato il giusto riconoscimento a tutti collaboratori nei credits del titolo Sci-Fi.

Nei grandi progetti videoludici è facile che alcuni collaboratori abbandonino il proprio ruolo dopo aver svolto il lavoro richiesto, ma sembra che ad essere omessi siano anche i nomi di alcuni sviluppatori senior, director e altri responsabili che hanno lavorato in Striking Distance.

"Capisco se un appaltatore svolge una piccola quantità di lavoro per alcuni mesi e viene lasciato fuori, ma stiamo parlando di dipendenti a tempo pieno con più di un anno investito nel titolo e hanno dato una mano in parti significative del prodotto", dice ad esempio uno sviluppatore. "Ecco da dove arriva la sorpresa per molti di noi".

"In realtà mi sono divertito molto a lavorare lì e sentivo di avere un ottimo rapporto con tutti i membri del team, fino allo staff C e Glen", afferma un'altra fonte. "Non ho niente di negativo da dire su Glen... L'unica volta che c'è stato qualche attrito è stato alla fine, e penso che gli sviluppatori che se ne sono andati siano stati puniti con omissioni nei crediti".

Alcuni dipendenti sono stati relegati nelle sezioni "Aiuto Aggiuntivo" o "Varie" nei credits del gioco, mentre altri sono stati completamente dimenticati. L'International Game Developers Association suggerisce alle software house di includere sempre chi abbia collaborato per almeno 30 giorni, ma sembra che in questo caso ci siano state diverse eccezioni. A giudicare dalle testimonianze è possibile che Schofield non si sia separato da alcuni di loro nel modo migliore, ma si tratta solo di speculazioni e non sappiamo la reale ragione dietro l'anomalo atteggiamento di Striking Distance.

The Callisto Protocol non ha convinto EDGE, testata che ha bocciato il nuovo Sci-Fi ideato dal papà di Dead Space.