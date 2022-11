The Callisto Protocol: terrore e atmosfere horror vanno a braccetto nel nuovo video

La docuserie sulla genesi di The Callisto Protocol prosegue con un video approfondimento che descrive uno degli aspetti più dirimenti del lavoro svolto da Striking Distance, ossia l'impegno profuso per dare forma alle atmosfere del nuovo horror diretto dal papà di Dead Space, Glen Schofield.

L'ultimo filmato propostoci da Striking Distance vede i membri più rappresentativi della software house californiana alternarsi a schermo per invitare gli spettatori a prepararsi per quella che, a loro giudizio, sarà un'esperienza terrorizzante e piena di colpi di scena.

Il video 'Deep Dive' ci porta così tra gli angusti corridoi del carcere spaziale di Black Iron per offrirci un assaggio della tensione da sperimentare affrontando creature deformi e automi impazziti che faranno a gara per straziare le carni del nostro sfortunato alter-ego. Non mancano nemmeno degli spezzoni di gameplay inediti, come quello mostratoci dal team audio di Striking Distance per spiegarci come hanno registrato e trasposto ingame i rumori più disturbanti.

L'incubo splatter horror di The Callisto Protocol avrà ufficialmente inizio il 2 dicembre con il lancio del titolo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su The Callisto Protocol tra morte, sangue e terrore nello spazio.