The Callisto Protocol torna a mostrarsi con un trailer in versione estesa

Se siete stati ammaliati dalle atmosfere di The Callisto Protocol, il nuovo horror che strizza l'occhio a Dead Space (non a caso a capo del progetto c'è proprio Glen Schofield), sappiate che è ora disponibile la versione estesa del trailer pubblicato nel corso degli ultimi giorni.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il nuovo gioco di Striking Distance Studios è un survival horror completamente single player ambientato nel 2320 e in cui il protagonista deve fuggire da Black Iron Prison, una struttura di reclusione situata su Callisto, luna di Giove, invasa da terrificanti creature la cui origine è ignota. Nel filmato possiamo infatti vedere come in una delle celle della prigione solo uno dei detenuti è ancora cosciente, mentre l'altro si è trasformato in uno spaventoso mostro e i robot che sorvegliano gli ospiti delle celle sembrano essere impazziti.

Prima di lasciarvi alla versione estesa del trailer in computer grafica, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe fare il proprio debutto nel corso del prossimo anno esclusivamente su PC e console di nuova generazione, ovvero PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.

