The Callisto Protocol tornerà a terrorizzarci alla Gamescom 2022 con una nuova demo

Manca ormai pochissimo all'inizio della Gamescom 2022 e alla trasmissione in diretta streaming dell'attesissima Opening Night Live di Geoff Keighley. A tal proposito, il celebre presentatore ha confermato che sul palcoscenico dell'evento tedesco tornerà a mostrarsi anche The Callisto Protocol.

Keighley ha aggiornato i suoi canali social ufficiali per confermare non solo la presenza all'evento di The Callisto Protocol, ma anche del suo creatore: Glen Schofield partirà a breve per la Germania per partecipare in prima persona all'evento videoludico. A quanto pare, durante l'Opening Night Live assisteremo ad un video gameplay tratto da una nuova demo e, stando alle dichiarazioni del buon Geoff che ha già visto il titolo horror in movimento, si tratta di materiale che i fan gradiranno parecchio.

Per chi non lo sapesse, The Callisto Protocol è il nuovo progetto del creatore di Dead Space, il quale si pone come un sequel spirituale dell'horror ambientato nello spazio. In attesa di poter vedere il gioco in azione, vi ricordiamo che nel corso della diretta potremo osservare anche un video gameplay esclusivo di Hogwarts Legacy all'Opening Night Live della Gamescom 2022.

